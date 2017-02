¡Afectos divididos! Y el Oscar al “Mejor Actor” es para…

Casey Afleck, nominado por “Manchester By The Sea” Ryan Gosling, nominado por “La la land” Viggo Mortensen, nominado por “Captain Fantastic” Andrew Garfield, nominado por “Hacksaw Ridge

En la entrega 89 de los premios de la Academia para el Mejor Actor, los afectos están divididos. Tres son los grandes favoritos de este año: El primero es Casey Afleck, quien casi acaricia con los dedos la gloria de los Óscar por su íntimo y mesurado trabajo en la cinta “Manchester By The Sea”.

El segundo contrincante es el veterano Denzel Washington, quien destaca por su completa labor en el drama “Fences” y el tercer favorito para llevarse el premio es Ryan Gosling por el musical “La La Land”, en la cual muestra sus dotes de bailarín y cantante.

Viggo Mortensen por su rol en “Captain Fantastic” y Andrew Garfield con su interpretación en “Hacksaw Ridge”, completan la lista de nominados de esta diputada categoría.

Veamos un poco más de detalle de cada uno de ellos:

CASEY AFFLECK, el dolor y la soledad

Con un hilo de voz y una interpretación contenida y detallista, Casey Affleck se ha ganado los elogios de crítica y público por su actuación en el drama “Manchester By The Sea” de Kenneth Lonergan.

Affleck da vida a Lee Chandler, un huidizo y complicado hombre que trata de escapar de un trágico pasado cuando recibe la noticia de que debe hacerse cargo de su sobrino.

Hermano menor de Ben Affleck y ganador del Globo de Oro, Casey fue nominado a los Óscar por “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” (2007) y su filmografía incluye también la película “Gone Baby Gone” (2007); y la trilogía de “Ocean’s Eleven” (2001), “Ocean’s Twelve” (2004) y “Ocean’s Thirteen” (2007).

DENZEL WASHINGTON, una cuestión personal

Primero la llevó a los escenarios de Broadway y luego la trasladó a la pantalla grande como director y protagonista. El actor Denzel Washington se tomó la obra “Fences” de August Wilson como un proyecto muy importante para él y ahora la Academia de Hollywood le reconoce el esfuerzo con su octava nominación al Óscar.

Ganador de la estatuilla por “Cry Freedom” (1987) y “Training Day” (2001), Washington aspira también este año al Óscar a mejor película por su labor como productor en “Fences”.

Con un aire muy teatral y un duelo interpretativo de altura entre Washington y Viola Davis, “Fences” se centra en una familia negra en Pittsburgh en los años 50 y en los dilemas del padre acerca de los prejuicios raciales y el futuro de los suyos.

RYAN GOSLING, el amante del jazz

A “La La Land” le han llovido los piropos por su brillante música, por su poético retrato de Los Ángeles y por la deliciosa interpretación de Emma Stone, pero el papel de amante del jazz y terco pianista también le ha dado a Ryan Gosling su cuota de protagonismo en este exitoso largometraje.

El actor se mete en la piel de Sebastian, un joven pianista obsesionado con el jazz y cuyo camino se cruza con el de la aspirante a actriz Mia.

Candidato al Óscar por “Half Nelson” (2006), Gosling ha destacado en “The Notebook” (2004), “Drive” (2011), “The Big Short” (2015), y este año estrenará “Blade Runner 2049”, la secuela de famosa cinta de ciencia-ficción de Ridley Scott.

VIGGO MORTENSEN, un padre revolucionario

La vida de un padre revolucionario, atípico y que huye de la sociedad de consumo para educar a sus hijos en la más estricta libertad que muestra la película “Captain Fantastic” le ha dado al actor Viggo Mortensen la segunda candidatura al Óscar de su carrera tras “Eastern Promises” (2007).

“Yo nunca he hablado con ese tono (arrogante y loco) a mi hijo, pero estoy de acuerdo en que hay que ser honestos con ellos. Es bueno hablar con los niños abiertamente, no debería haber tabúes de sexo, muerte o enfermedades”, dijo el intérprete en una entrevista con Efe.

Estadounidense con fuertes lazos con Latinoamérica y España, Mortensen triunfó como Aragorn en la célebre trilogía de “The Lord of The Rings”, y también actuó en los filmes “A History of Violence” (2005), “Alatriste” (2006) y “The Road” (2009).

ANDREW GARFIELD, de Spider-man a la guerra

Si Mel Gibson dice que eres “uno de los mejores actores de todos los tiempos” entonces vas por el buen camino. Ese fue el elogio que Gibson, en una entrevista con Efe, dedicó a Andrew Garfield, el protagonista de su filme bélico “Hacksaw Ridge”.

Este filme, basado en hechos reales, relata la historia de Desmond Doss, condecorado con la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento en las Fuerzas Armadas de EEUU, a pesar de su rechazo a portar armas mientras combatió en la II Guerra Mundial.

Conocido popularmente por su interpretación del hombre araña en “The Amazing Spider-Man” (2012) y “The Amazing Spider-Man 2” (2014), Garfield sobresalió también en “The Social Network” (2010) y “Silence” (2016).