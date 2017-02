Aran De Las Casas y Rosmeri Marval, un amor que traspasa las redes sociales

Los famosos "Sapis" disfrutan compartir cada momento especial con sus seguidores, a través de Internet

Si de amores hablamos, el de Aran De Las Casas y Rosmeri Marval no caduca. Luego de casi una década de romance, esta pareja de famosos sigue apostándole al amor e inyectándole respeto, honestidad y complicidad en su día a día. Así lo han demostrado ambos en sus redes sociales.

Una relación que inició en los estudios de la famosa serie juvenil “Somos Tú y Yo”, hoy continúa viva y con mucha más fuerza. Con tan solo 16 años, la joven actriz le abrió su corazón al actor y cantante Aran De Las Casas, quien durante las grabaciones finales de la primera temporada de la serie comenzó a conquistarla.

Sin embargo, Rosmeri afirma que para el momento el cantante no era de su agrado. Así lo hizo saber mediante una entrevista para el canal de la colina, Venevisión. Pero esto no detuvo al valiente enamorado, quien con detalles y constancia logro el “sí” de la “Sifrina”.

Luego de esta sorpresiva unión, los jóvenes le dieron rienda suelta a sus sentimientos en las diferentes redes sociales, como Twitter e Instagram. Con un particular apodo, los “Sapis”, los famosos se han quedado grabados en la mente de miles de venezolanos, que los siguen desde sus comienzos.

“Durante los dos primeros años [de la relación], no podíamos salir solos”, comenta Rosmeri al programa Súper Sábado Sensacional. “Entonces, llegó un 17 de diciembre —un día antes de mi cumpleaños—, él (Aran) me tenía una sorpresa acá en Caracas —yo soy de los Teques—, y me preguntó si podía bajar. Obviamente, estábamos muy jóvenes los dos, ninguno tenía carro ni nada y yo traté, de verdad, intenté pedirle permiso a mi papá, pero me dijo que no, que no iba bajar sola porque era tarde (…) Me puse a llorar, me encerré en mi cuarto y fue cuando hablé con Aran, y le dije: ‘Parezco un sapo de lo hinchada que estoy’. Y realmente parecía un sapo”. Así fue como la joven explicó el surgimiento del seudónimo que caracteriza a la relación.

Para los fans

La pareja no pierde tiempo cuando se trata de compartir su día a día con el público. Ellos disfrutan el contacto con cada uno de sus seguidores, y no dejan de agradecer el cariño y la lealtad.

Cada salida al cine, a comer, cada viaje realizado para ellos… son muchas las aventuras que comparten con sus fans a través de las redes sociales.

Esa sonrisa… La que me alegra los días ❤️ @aranone pic.twitter.com/PdZeWgL424 — Rosmeri Marval (@rosmeoficial) June 10, 2014

A finales de 2014, esta dulce y encantadora pareja le mostró al mundo su primer gran logro: la compra de su apartamento, al que bautizaron como “SapiHouse”.

La “SapiBoda”

Para 2015, luego de ocho años de relación, el intérprete de “Ven, ven”, subió un video a través de su cuenta de Instagram, @AranOne (con 1.5mm seguidores), en el que aparece proponiéndole matrimonio de una manera muy inesperada a la protagonista de “Entre Tu Amor y Mi Amor”, luego de darle unas palabras de felicitaciones a una pareja amiga que celebraba su casamiento.

Un año más tarde, la tan esperada “SapiBoda” llegó. Por su puesto, un evento tan importante no podía pasar por debajo de la mesa, así que se celebró por todo lo alto.

El 1 de octubre de 2016, Rosmeri envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, @RosmeOficial (con 2.7mm seguidores), expresando lo nerviosa que se encontraba por su casamiento civil. La publicación fue oportuna para que los fans pudieran participar de ese día tan especial.

👰👰👰 #LaSapiBoda #Civil A video posted by Rosmeri Marval (@rosmeoficial) on Oct 1, 2016 at 9:25am PDT

Con ese primer post, la entrañable “Sifrina” inició el spam de #LaSapiBoda, etiqueta con la que surgieron innumerables fueron fotos de ese primer momento como la señora De Las Casas. Amigos, familiares y allegados compartieron distintas imágenes con mensajes de felicitaciones a la feliz pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

Los amo, los amo con locura💜 feliz por ustedes, por esta unión, porque se cuánto se aman, por los años de felicidad y los sobrinos que vendrán… Felicitaciones @aranone @rosmeoficial 👰🏼💁🏽‍♂️😍 #lasapiboda A photo posted by Karlis Romero (@karlisromero) on Oct 1, 2016 at 6:35pm PDT

Y se casaron… Felicidades a esta parejita y que sea para siempre @rosmeoficial @aranone 💍🙏🏼 @karlisromero te amo mi amor ❤️ #SapiBoda #BodaCivil A photo posted by emiliovenezuela (@emiliovenezuela) on Oct 1, 2016 at 7:09pm PDT

LOS AMO TORTOLOS, FELICIDADES INFINITAS ❤ @aranone @rosmeoficial A photo posted by Gustavo Elis (@gustavoelis) on Oct 1, 2016 at 6:30pm PDT

Una semana más tarde vino la boda eclesiástica, que se celebró en la Isla de Margarita, el mismo lugar donde anteriormente la pareja había informado a sus seguidores que se haría el matrimonio. Evidentemente, esta no fue una boda cualquiera: un hermoso escenario con vista al mar fue el idóneo para que los famosos dieran el “sí” ante los ojos de Dios.

Luego de la ceremonia, los nuevos esposos y sus invitados se fueron a un prestigioso hotel de la Perla del Caribe con grandes personalidades de la farándula, como Karlis Romero (la madrina), Yuvanna Montalvo, Juan Carlos García, Gustavo Elis, Corina Smith, Vanessa Suarez, el grupo de Venezuela Guaco, Omar acedo y Emilio de Los Cadillac’s, entre otros, quienes no dudaron en mostrarle al mundo cómo disfrutaban de tal evento.

Pero la cosa no terminó ahí. El festejo continuó con un #PoolParty de #LaSapiBoda, que al mejor estilo del DJ @w_alfonzo, encendió el lugar.

Y así la pase yo en el sapi pool party de #lasapiboda 🎉💃🏻 BRUTAL! A video posted by Karlis Romero (@karlisromero) on Oct 10, 2016 at 6:23pm PDT

Por si fuera poco, cada momento de la #HoneyMoon también fue compartido en las redes sociales. Es que esta pareja no para de sorprender a toda Venezuela con sus demostraciones de amor. Siempre que pueden, ambos postean alguna imagen o video para ratificar lo enamorados que se encuentran.

Hace 1 año @aranone se atrevió a saltar en paracaídas por mi, Hoy yo me atreví a bucear por él y la verdad me encantó 🐠🐟🐚 gracias @anaysbarbara @skull_divers por ayudarme a vencer el miedo y @dianitaoronoz por la foto… Se tiene que repetir 🙏🙏 A photo posted by Rosmeri Marval (@rosmeoficial) on Oct 15, 2016 at 4:51pm PDT

It’s for real

Sin duda alguna, Aran y Rosmeri le agradecen a cada uno de los fans su apoyo. Por ello crearon un modelo de serie en Youtube con el nombre “Its for Real”, donde dieron a conocer más detalles de su día a día: los preparativos de la esperada #SapiBoda, reuniones de trabajo y almuerzos, además de lo duro que ha sido llegar a la cúspide del éxito, como “marido y mujer”.

Seis fueron los episodios que revelaron varios de los momentos más importantes de estos famosos. En el cuarto de ellos mostraron los momentos inéditos de la #SapiBoda.

Para celebrar el Fin de Año, Rosmeri subió una imagen en Instagram donde manifestó: “Recibiendo de la mejor manera este 2017… en familia. Feliz Año”.

Recibiendo de la mejor manera este 2017.. En Familia… Feliz Año 🎉🎉🎉 A photo posted by Rosmeri Marval (@rosmeoficial) on Dec 31, 2016 at 9:32pm PST

Con la llegada de 2017, Aran quiso enviar un mensaje de optimismo y esperanza a sus seguidores, acompañado por su amada.

Me gusta la vibra que se respira hoy, todos queremos estar mejor, estamos esperanzados, que tal si nos mantenemos asi el resto de los 364 dias que faltan?? A photo posted by A R A N 🔥 O N E (@aranone) on Jan 1, 2017 at 1:11pm PST

1ERO.D.ENERO A photo posted by A R A N 🔥 O N E (@aranone) on Jan 1, 2017 at 9:05am PST

¿Cómo celebrarán el 14 de febrero estos tórtolos? Esperemos la respuesta a través de las redes sociales.