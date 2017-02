Y el Oscar es para… ¡La película equivocada!

¡Inaudito! Así fue el cierre de la edición 89 de los premios Oscar, cuando por un error fue anunciada la cinta incorrecta como ganadora, teniendo luego que ser corregida cuando ya habían sido entregadas las estatuillas.

Los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway fueron los encargados de anunciar la cinta que se alzaría con el premio más esperado de la noche: Mejor película.

“¡La La Land!”, dijo Dunaway tras leer rápidamente la tarjeta que Beatty tenía en sus manos. Todo el equipo del musical subió al escenario para recoger el galardón. Sonrisas y abrazos iban y venían.

Fue Jordan Horowitz, uno de los productores del musical, todavía con su estatuilla en la mano, quien se acercó decididamente al micrófono lo increíble: “Ha sido un error, la ganadora es Moonlight “.

“No es una broma” insistió el productor ante la incredulidad del público.

Y Fred Berger, otro productor del filme, mostró un segundo sobre, que le pasó un realizador, que revelaba el nombre de la auténtica triunfadora, la película de Barry Jenkins. “No es una broma”, repitió varias veces Berger, porque costaba asumir que realmente aquello estuviera ocurriendo.

Warren, ¿qué hiciste?

Fue entonces cuando Jimmy Kimmel, el presentador de la gala, tomó las riendas diciendo: “muy desafortunado lo que estaba sucediendo”.

“Warren, ¿qué hiciste?”, intentó bromear el animador para aligerar el tenso ambiente, recordando también el momento en que Steve Harvey se equivocó en 2015 al anunciar la ganadora de Miss Universo.

Beatty entonces intentó explicar el incidente: “Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: ‘Emma Stone – La La Land’. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye (Dunaway) y a ustedes (el público). No intentaba hacerme el gracioso”, dijo el veterano actor.

Confusa alegría

La confusión continuó en la sala de prensa, adonde acudieron parte de los afectados.

“Los últimos 20 minutos de mi vida han sido una locura”, reconoció Barry Jenkis, director de “Moonlight”, en alusión a lo acontecido.

“La actitud de los productores de ‘La La Land’ fue realmente cortés y generosa. Les mando todo mi amor“, agregó el realizador.

Cuando los medios le preguntaron en la sala de prensa si representantes de la Academia le habían comentado qué había ocurrido realmente, Jenkins respondió: “Nada. Ninguna explicación. Las cosas ocurren”.

En su intervención frente a los medios, Mahershala Ali, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por “Moonlight”, también hizo alusión a lo ocurrido.

“Cuando leyeron el nombre de ‘La La Land’ no me sorprendió, estaba feliz por ellos. Pero cuando vi a tipos de seguridad entrando al escenario e interrumpiendo ese momento diciendo que habíamos ganado nosotros, no sabía qué pensar. No quería subir y quitarle nada a nadie. Es difícil sentir alegría en un momento así”, manifestó.

Por su parte, Emma Stone, ganadora del Óscar a la mejor actriz por “La La Land”, reconoció que le habría encantado el premio a la mejor película, pero dijo estar feliz por “Moonlight”.

“Creo que es una de las mejores películas de la historia”, señaló la ganadora del Oscar como Mejor Actriz