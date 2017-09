Kim Jong-un o la locura desaforada

Amenazar con ataques nucleares en el siglo XXI es de enajenados mentales que juegan al machismo político como si se tratase de un juego de canicas de callejón en las que el ganador se ríe de los demás tal como lo hizo el dictador de Corea del Norte el domingo 3 de septiembre en el Teatro del Pueblo de Pyongyang al lado de su esposa Ri Sol-Ju (que acaba de tener su tercer hijo), luego de lanzar un cohete de largo alcance sin importarle que éste violase el espacio aéreo de Japón. Kim Jong-un cree que esclavizar recursos incluso humanos ipnotizándolos con delirios de victoria… ¿gestará admiración? ¿envidia? y acaso ¿miedo en Corea del Sur, EEUU y otros? ¡Qué idiotez!… pero idiotez con armas nucleares lo que es motivo de alarma e indignación en Corea del Sur y otros países. Los científicos Ri Hong Sop y Hong Sung Mu, que hacen bombas de hidrógeno se dice que hasta cien veces más potentes que la que cayó en Hiroshima en 1945, estuvieron en la celebración. Pero ¿cuál es a historia que llevó a Corea a la situación actual?

La primera dinastía de toda Corea se remonta a antes del año 194 a.C. Japón la ocupó de 1910 a 1945, enfrentó guerrillas que tuvieron entre sus líderes a Kim II-sung. En 1945 Corea fue dividida en el paralelo 38: URRSS en el norte hasta 1950, y EEUU en el sur hasta junio de 1950. La República Popular de Corea del Norte nace en septiembre de 1948. Kim II-sung deviene Premier y los soviéticos se retiran diciendo que Corea del Sur debía conquistarse. El Norte invadió el Sur el 25 de junio de 1950 dando comienzo a la primera “guerra caliente” de la guerra fría en la que la URSS no participó directamente, mientras que EEUU y la ONU intervinieron ganando, hasta que China intervino lo que condujo, después de un millón de muertos, al armisticio del 27 de julio de 1953. La Península quedó dividida nuevamente en el paralelo 38. No hay tratado de paz, solo armisticio que dura hasta hoy. De ahí la volatilidad del momento actual con un Norte con cohetes de largo alcance y bombas atómicas quizá capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Su reciente sexta prueba nuclear subterránea motivo la aprobación el 11 de septiembre de nuevas sanciones de parte del Consejo de Seguridad de la ONU… que no parecen tener efecto porque la economía de Norte creció 4% en 2016. Esta resolución no resultó tan estricta como quería el presidente de EEUU por oposición de Rusia y China que insisten en no “desestabilizar” al Norte. Por eso no incluye restricciones de viaje sobre todo de fuerza laboral norcoreana que se vende por divisas, ni congelamiento de activos en el exterior. Tampoco reduce la exportación de textiles ni la importación de petróleo. Aunque reitera una resolución de 2009 que instruye a los países que comercian con el Norte que inspeccionen los navíos de ingreso y salida pero sin recurrir a la fuerza en caso de incumplimiento, lo que resulta ridículo porque invita a burlar la resolución.

Ante la posibilidad de que Kim lance cohetes a las cercanías de Guam, la prensa estadounidense conjetura que la administración de Trump quizá no tenga más alternativa que recurrir a nuevas sanciones que incluyan la amenaza militar, el espionaje, y prohibir a bancos chinos que hacen negocios en EEUU, a que los hagan en Corea del Norte. Lo interesante es que Trump estaría utilizando la misma táctica que utilizó Obama para persuadir a Irán a que negociase su postura relacionada con armas nucleares de 2015, y que Trump después caracterizo como un “obsequio a Irán”.

El domingo 10 de septiembre Corea Norte anunció que, de adoptarse nuevas sanciones en su contra, infligiría “gran pena y sufrimiento a EEUU”. De todas maneras la aprobación de la sexta resolución por Rusia y China demuestra preocupación por el desaforado proceder de Kim Jong-un que no parece percatarse del juego “a la ruleta rusa” en que se ha metido. El 12 de septiembre Corea del Sur anunció que recurriría al magnicidio para detener a Kim, y reactiva gente al respecto.