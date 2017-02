La juventud venezolana en el 2017

Hoy en día hay tantos venezolanos desperdigados no solo en los países vecinos, como Colombia, Ecuador Panamá, Guyana, Brasil, sino también en Centro y Norte América, todos los países caribeños, en Europa principalmente en España e Italia de donde descienden una gran cantidad de venezolanos. En algunos de los países la inmigración venezolana ha sido tan numerosa que ha provocado el rechazo de los ciudadanos de los países en los que se encuentran. Es que el venezolano es trabajador, pero también tiene una forma de ser muy particular que a veces choca con la cultura de los países que los han recibido. Lo cierto es que esos hijos de Venezuela no hubieran emigrado si el país en el que nacieron tuviera un gobierno democrático, que respetara los derechos humanos.