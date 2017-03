Una píldora sobre el socialismo marxista leninista

El socialismo no puede sobrevivir sólo en un país pobre y subdesarrollado. Por eso, el Leninismo aboga por la revolución mundial en una forma u otra. Fidel Castro y la revolución cubana entendieron esto perfectamente, y se abocaron a la idea de destruir a los EE.UU. al que denominan imperio capitalista americano. Para el comunismo o socialismo, el principal enemigo es el capitalismo y el icono de éste son los EE.UU.

Los líderes mundiales comunistas jamás han entendido las razones por las que el comunismo sucumbió en la URSS, sin ni siquiera disparar un tiro. Apoyaron y aún apoyan a las FARC, al ELN, y a todo grupo que luche contra el capitalismo. Se inmiscuyeron en una aventura en África y salieron de allá con las tablas en la cabeza. Desde los años 50 y 60 del siglo pasado, lograron influenciar a la izquierda venezolana para penetrar exitosamente en Venezuela, hasta que Hugo Chávez gano electoralmente la presidencia de Venezuela, disfrazado de demócrata, para luego dar el zarpazo final de declarar a Venezuela marxista leninista.

Dado que en Venezuela no se podía proceder como Fidel Castro, tal como lo hizo en Cuba; se hizo por la vía del engaño y el voto popular. Se intentó cambiar la constitución, para hacerlo pacíficamente sin derramamiento de sangre. Como el plan era convertir a toda Latinoamérica en socialista, utilizaron Venezuela y sus recursos provenientes del petróleo, para lograrlo. Fueron tan exitosos, que en menos de una década, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Nicaragua; se convirtieron en países con gobiernos socialistas. Otros tantos países, entre ellos Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Honduras Costa Rica, Chile, Uruguay, Perú, Panamá y República Dominicana; han estado bajo la lupa del socialismo comunista, gracias a Cuba y a la organización del Foro de Sao Paulo, donde se cobijan todos los partidos políticos ultra izquierdista del continente.

Afortunadamente, esta ola socialista, al parecer se ha ido desvaneciendo en el tiempo, gracias a sus debilidades e inviabilidad económica insustentable. Con la caída de Argentina y Brasil, y el debilitamiento del socialismo en Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela, se ha revertido un proceso retrógrado, en países, cuyos gobiernos socialistas están en grandes dificultades para sostenerse en el poder.

¿Cómo ha podido suceder esto antes nuestras narices?, es una pregunta que quizás tiene varias explicaciones e interpretaciones. Por allí andan algunos políticos, historiadores y analistas políticos que desdeñan al marxismo leninismo y sostienen que este está desaparecido desde la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS. Que hablar hoy de comunismo y marxismo leninismo es anacrónico.

Me pregunto: ¿Cómo se puede combatir a un sistema político como el socialismo, el cual ha declarado cambiar al mundo exterminando al capitalismo, acusándolo de la hambruna mundial, de explotadores del pueblo, de la desnutrición, y de todos los males del orbe mundial? ¿Cómo se explica el mundo, que China que el país socialista más grande del mundo, se haya transformado su economía socialista en un sistema económico capitalista, manteniendo el sistema político socialista? ¿Cuál es el propósito verdadero de China capitalista?

En Venezuela, todos nos preguntamos: ¿Por qué se ha hecho tan difícil, sacar a un gobierno declarado marxista leninista del poder, siendo Venezuela una nación esencialmente democrática? Yo diría que por ignorancia, desinformación y negación de una realidad que no terminamos de entender ni aceptar. Incluso, algunos respetables y supuestamente bien informados políticos opositores, siguen negando la realidad de que acá en Venezuela se gesta de hecho, una conspiración para instalar al comunismo con todos sus “atributos”. Es esencial, que, para tener éxito en sacar a este nefasto gobierno del poder, lo primero que hay que saber es que su propósito va en contra de todo principio democrático, con los cuales estamos comprometidos los venezolanos. No somos demócratas por capricho, ni por esnobismo, y mucho menos porque seamos zombis. Somos demócratas porque estamos convencidos de que amamos las libertades, defendemos nuestros derechos, nos gusta la evolución, el crecimiento personal y el confort; y nos desagrada que los gobiernos nos tengan que decir lo que queremos hacer. Es decir, nos gusta ser personas auténticas, no objetos ni maniquíes.