LG Watch Sport y LG Watch Style, ya son oficiales

Android Wear 2.0

Android Wear 2.0 llega con algunas novedades principales que destacan sobre todas las demás. Una de ellas es bastante interesante, que es la posibilidad de responder de forma rápida a los mensajes que recibimos de WhatsApp, Hangouts, Facebook Messenger, etc. Cuando recibimos una notificación, podemos responder directamente con el dictado por voz, dibujando las letras, por medio de un emoji, escribiendo en un teclado, o incluso por medio de respuestas inteligentes que se forman automáticamente basándose en el mensaje recibido.

No es la única novedad de Android Wear 2.0, que ahora cuenta con su propia tienda de aplicaciones, independiente de la de los smartphones, y que se podrá utilizar fácilmente, sobre todo si nuestro reloj inteligente tiene su propia conexión a Internet. Por cierto, también se nos da la posibilidad ahora de agregar a nuestro watchface en Always On los accesos rápidos de las aplicaciones. Es algo así como los widgets en nuestro móvil Android, pero en los relojes inteligentes.

LG Watch Sport y LG Watch Style

Google no lanzará sus propios relojes, pero ha presentado los relojes de LG a la vez que su nueva versión del sistema operativo. Se trata de los LG Watch Sport y LG Watch Style.

El LG Watch Sport es el reloj inteligente más avanzado hasta la fecha lanzado con Android Wear. El reloj integra tanto GPS para monitorizar nuestras rutas al ir a correr o en bicicleta, como NFC para realizar pagos. También incluye un monitor de ritmo cardíaco, y conectividad móvil. Aunque habrá que esperar si estará disponible también en España. Este reloj incluye tres botones, siendo el principal un botón giratorio con el que podremos desplazarnos por los menús fácilmente. Estará disponible en colores azul oscuro y titanio. Además de esto, incluye una pantalla P-OLED de 1,38 pulgadas circular, una batería de 430 mAh, una memoria interna de 768 MB y una memoria RAM de 4 GB, así como el procesador Qualcomm Snapdragon Wear.

El LG Watch Style no contará con tanta tecnología. Es más pequeño, con una pantalla P-OLED de 1,2 pulgadas. Su batería es de 240 mAh. Cuenta también con una memoria interna de 4 GB y con un procesador Qualcomm Snapdragon Wear, aunque la memoria RAM baja hasta los 512 MB. Se prescinde del GPS, del NFC, de la conexión móvil y del monitor de ritmo cardíaco. También se prescinde de los tres botones, y se queda uno solo, que es rotatorio, eso sí. Y llega en colores plata, oro rosa y titanio. Más barato, más fino, y más pequeño.

Los relojes estarán a la venta el 10 de febrero, todavía sin precios oficiales para España. Y la actualización a Android Wear 2.0 para los relojes inteligentes que actualizarán llegará a partir del 14 de febrero.