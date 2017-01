Siguen los problemas con el Bluetooth en los Nexus 5X y Nexus 6P

Un problema que viene de atrás

De hecho, no es un error nuevo o poco conocido. Nos tenemos que remontar a la época de las versiones Beta de Android Nougat para reconocer el fallo. Por entonces, entre septiembre y octubre de 2016, los foros del buscador empezaron a registrar las quejas de los primeros afectados. Sin embargo, por aquel entonces, teniendo en cuenta que se trataba de una versión de pruebas -mucho más susceptible a presentar errores- fue un tema que quedó en el aire.

Al menos así fue hasta que se lanzará la versión oficial, la definitiva, de Android 7.0 Nougat. Se daba por hecho que el firmware contendría las pertinentes mejoras para solucionar los fallos encontrados con el Bluetooth.

Los problemas de los Nexus 5X y Nexus 6P con el Bluetooth se mantienen

Sin embargo, a día de hoy podemos apreciar cómo no se ha solucionado y Google no parece haber tomado cartas en el asunto, al menos si valoramos que el último parche de seguridad de enero tampoco ha arreglado el inconveniente. Sí que hay constancia del bug por parte de la compañía, pero no respuestas relativo a cuándo habrá soluciones.