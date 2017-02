Diputados de la MUD afirman que seguirán vía democrática para cambio político

Los diputados participaron este domingo en una sesión especial de la AN, que rindió homenaje a Antonio Ledezma, quien este domingo cumple dos años privado de libertad / Foto: EFE

Los diputados opositores Henry Ramos Allup y Delsa Solórzano reiteraron este domingo que seguirán insistiendo en recurrir a vías democráticas para lograr un cambio de Gobierno en Venezuela, pese a asegurar que luchan contra una dictadura que mantiene “presos políticos” como el alcalde Antonio Ledezma.

Los legisladores participaron este domingo en una sesión especial del Parlamento, de mayoría opositora, que rindió homenaje a Ledezma, quien este domingo cumple dos años privado de libertad, la mayoría de ese tiempo en su residencia ubicada en el este de Caracas.

“Simplemente no tenemos un Gobierno democrático y nos vemos en la paradoja de tener que combatir con métodos democráticos a un Gobierno que no es democrático, pero ese es el camino del que no nos podemos salir”, dijo Ramos Allup durante la sesión que se realizó en un espacio deportivo ubicado frente a la residencia de Ledezma.

Señaló que el “régimen narco terrorista” que ya tiene 18 años mandando, califica de “atentado contra el Estado” el hecho de que los ciudadanos pidan que se realicen las elecciones que están establecidas en la Constitución, y señaló que pese a ello, “hay que votar” para poder derrotar al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Esa no es una quimera, ese no es un imposible, gobiernos iguales de espantosos que este salieron por el voto popular, mediante un esfuerzo cívico de resistencia, de trabajo sistemático”, agregó.

Apuntó que mientras existen “presos políticos que no han cometido delito alguno”, “mientras el estado de derecho no funciona”, “no hay libertad de expresión y no se respeta la separación de poderes” el Gobierno “sigue a sus andadas”.

Dijo que no puede responder a quienes “desesperados” le preguntan cuándo se acabará el Gobierno de Maduro porque no tienen qué comer, y que solo puede pedirles que cuando llegue el momento de votar no se equivoquen.

Criticó a los militares del país al señalar que los miembros de la fuerza armada supuestamente han “alcahueteado” o respaldado las acciones antidemocráticas del oficialismo “todos estos atropellos a la Constitución”.

“Ellos son carceleros de presos políticos, ellos son los culpables de que los venezolanos estén comiendo de los basureros y ellos tendrán que responder a la historia por haberse hecho los suecos frente a acusaciones muy concretas que se han hecho a altos mandos militares”, dijo.

La diputada Delsa Solórzano dijo por su parte: “En Venezuela vivimos hoy en dictadura, solo en dictadura hay presos políticos, solo en dictadura se nos obliga a sacar un carnet que sustituye tu cédula para tener el derecho a comida”.

Apuntó que “solo en dictadura, el señor vicepresidente de la república (Tareck El Aissami) tiene las acusaciones tan graves que tiene y no se separa del cargo para promover una investigación transparente”, en referencia a las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. que lo señalan por el delito de narcotráfico.

Solórzano agregó que pese a la dictadura, los opositores “por las vías democráticas, pacificas, constitucionales, lucharemos contra un régimen que no goza de las mismas características”.

Ledezma, detenido en 2015 por presunta conspiración contra el Gobierno, pudo observar las intervenciones desde la ventana de su casa por donde se asomó en varias oportunidades y recibió aplausos y gritos y de apoyo.

El alcalde es identificado con el ala radical de la oposición, liderada por Leopoldo López, y fue acusado hace un año por la Fiscalía, que pide para él 16 años de cárcel por presuntamente incurrir en los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

