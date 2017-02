Cámara de Comercio de Caracas: Hay empresas que ya no tienen margen de maniobra

El presidente de la Cámara de Comercio de Caracas prevé que de persistir la realidad económica que padece el sector empresarial, el colapso operativo estaría más cerca de lo estimado

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Pedro Pacheco, señaló este miércoles que la situación económica del país es tan compleja que hay un creciente número de empresas, locales y establecimientos que ya no tienen margen de maniobra para enfrentar la aguda crisis, sobre todo después del incremento del bono de alimentación de los trabajadores tras el aumento de la Unidad Tributaria.

“Cuando comparemos marzo del 2017 con marzo del 2016, el incremento del cestaticket será de 700%. Eso significa, entre otras cosas, que las empresas medianas y grandes tendrá que lidiar con mayores necesidades de capital”, argumentó Pacheco en entrevista radial en Unión Radio.

De acuerdo con el vocero de la Cámara de Comercio de Caracas, los recientes anuncios de incremento que impactarán el salario de los trabajadores a partir del 1 de marzo, también representan un perjuicio para las empresas. “Lo pero es que para quien lo necesita es insuficiente y para quien tiene que pagarlo es inviable. Es lo peor de los dos mundos”.

“Hay suficientes ejemplos al salir a la calle para saber cuál es la situación económica. Esa realidad no va a cambiar si las consecuencias que la generan siguen ahí. Mientras mantengamos un control de precios que estrangula a las empresas; mientras no exista las libertades económicas y no se garantice que quien haga una inversión tenga un retorno razonable. Las circunstancias en 2017 van a persistir y posiblemente con una mayor tendencia desfavorable”.