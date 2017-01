Rodríguez: AN hizo una interpretación “ridícula” sobre el Poder Ejecutivo

“Ninguna persona puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones, nos puede gustar o no. Eso lo evaluaremos al final de 2018 en las elecciones“, señaló el parlamentario

Este lunes el jefe de la fracción de la bancada minoritaria al parlamento (AN) Héctor Rodríguez, señaló que con la decisión de declarar el abandono del cargo del mandatario Maduro, se realizó una interpretación “ridícula” del tema de la ausencia del presidente de la República.

Bajo su óptica, fue una “barbaridad” desde el punto de vista político y jurídico, lo ocurrido este lunes en la sesión de la AN. “Ninguna persona puede plantearse que el presidente no está ejerciendo sus funciones, nos puede gustar o no. Eso lo evaluaremos al final de 2018 en las elecciones“, señaló el parlamentario.

A juicio del diputado del Psuv, es una locura la aprobación con 106 votos a favor el abandono de cargo por parte del jefe de Estado y el llamado a realizar elecciones “lo más pronto posible”.

“Declarar el abandono de cargo por la valoración de la gestión del Jefe de Estado, es una acción inútil que no va tener ningún efecto jurídico, ni político más allá de un un intento fallido de golpe de Estado y eso lo lamentamos, por eso llamamos a la democracia, a la paz y a la reflexión a la oposición,” señaló Rodríguez, a la salida de la sesión, según reseñó Unión Radio.